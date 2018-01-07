Куда жителям Молдовы поехать за праздничным настроением

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Когда в праздники хочется сменить обстановку и почувствовать рождественское настроение, совсем не обязательно лететь через моря и океаны. Можно продумать маршруты и потратить на дорогу не более 2−3 часов. Итак, представляем подборку из маршрутов выходного дня — «охота» на новые впечатления началась!

Маршрут первый: Когда не надо никуда уезжать

Самое простое — это отправиться на рождественскую ярмарку в центр Кишинева.

Приятная музыка, продажа новогодней атрибутики, вкусная уличная еда — все это уже создает праздничную атмосферу.

К тому же, выбор угощений, которые можно попробовать на ярмарке приятно удивляет — кроме традиционных плацинд и извара, можно перекусить китайской лапшой, крем-супом и даже тирамису. Рождественская ярмаркаА еще можно прокатиться на каруселях, и зайти в домик к Деду Морозу.

Цена вопроса: Это самый не затратный вариант, какие угощения купите — такими и будут траты.

Маршрут второй: В поисках активного отдыха

Всего в сорока минутах езды от Кишинева в парке Иванос в Оргееве находится ещё одна рождественская ярмарка. Кроме обязательных атрибутов в виде новогодней елки, продажи угощений семьи с детьми найдут множество вариантов, как занять ребенка. Именно в Оргееве на сегодняшний день самые захватывающие горки, скатиться с которых можно как на санках, так и на надувных кругах. В условиях, когда зимой нет снега, такие развлечения — настоящая радость для ребятни. Что любопытно, там есть горки как для самых маленьких, так и для взрослых. Приятный плюс — они бесплатные.

Цена вопроса: Затраты на дорогу окупаются возможностью бесплатно прокатиться на всевозможных горках.

Маршрут третий: Если все-таки тянет уехать из Молдовы

Самый ближайший от границы город, где можно почувствовать атмосферу праздника, — это Яссы.

Всего три часа езды от Кишинева, но тут и ярмарки в различных районах, и экскурсии в Дворец Культуры, и прогулки по Ботаническому саду.

Единственное, что нужно знать: если ехать не на рейсовом автобусе, а на машине, то понадобиться зеленая карта и виньетка.