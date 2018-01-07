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11:22 (мск), источник: Sputnik.by

Без визы: что посмотреть туристу на Брестчине за 10 дней

Самые интересные места Брестского, Жабинковского, Каменецкого и Пружанского районов Беларуси — в специальном путеводителе для туристов.

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8
фотографий
8
фотографий

Гражданам 77 государств с 1 января 2018 года разрешат до 10 дней находиться на территории четырех районов Брестской области и Бреста без дополнительных документов. Sputnik рассказывает о том, что стоит посмотреть в Брестском, Жабинковском, Каменецком и Пружанском районах. Интересно это будет не только иностранным туристам, но и многим белорусам.

Брестский район: усадьба, ж/д станция и космический музей

В нескольких километрах от Бреста находится деревня Скоки. Там в своей усадьбе с конца XVIII века до 1939 года проживал знатный род Немцевичей. После войны дворец уцелел, и несколько лет назад был реконструирован в музей. Теперь там дают костюмированные балы, а в парке на территории усадьбы проводятся атмосферные реконструкции Первой мировой.

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Еще одно уцелевшее после Великой Отечественной войны здание, которое заслуживает внимания туристов, — железнодорожная станция Дубица. Она находится в одноименной деревне. Это самая маленькая на Брестчине станция и единственная, признанная историко-культурной ценностью страны. В последнее время она завоевала популярность среди киношников — в Дубице снимают сцены военных и исторических фильмов. На станции даже есть свой альбом с автографами знаменитостей, которые там побывали.

В деревне Томашовка родился первый белорусский космонавт Петр Климук. Администрация местной школы решила создать по такому случаю целый музей. В нем собрали более 200 экспонатов, некоторые из них бывали и в космосе.

Жабинковский район: родина Костюшко

Под Жабинкой в деревне Малые Сехновичи, по одной из версий, родился Тадеуш Костюшко — национальный герой США, Литвы, Польши и Беларуси, почетный гражданин Франции. Здесь, в здании бывшей школы, было решено открыть музей, посвященный деятельности освободителя.

На входе гостей встречает его бюст — один из двух памятников Костюшко в Беларуси. Сам музей разделен на три зала. Первый знакомит с бытом крестьян района, второй — с жизнью Тадеуша Костюшко, а третий — с событиями Великой Отечественной войны.

Когда-то в Малых Сехновичах находилась родовая усадьба Костюшко, сейчас от нее сохранился только парк.

Каменецкий район: пуща, башня и костел

Путешествуя по Каменецкому району, обязательно стоит посетить районный центр. В Каменце во второй половине XIII века была построена Каменецкая башня, часто ее называют Белой вежей. Она находится на холме у реки и раньше была оборонительным сооружением. Сейчас в башне открыт пятиярусный музей, который рассказывает о ее строительстве, истории региона, развитии оборонительного зодчества на территории Беларуси, а также оружии и военной подготовке местного населения в средние века.

Еще в Каменце можно зайти в Свято-Симеоновскую церковь и посмотреть на резной дубовый иконостас, который был изготовлен в 1912 году для Александро-Невского собора в Варшаве. Достопримечательности на этом не заканчиваются — в городе находится костел Святых Петра и Павла с тяжелой судьбой и красивый исторический центр с домами, построенными в конце XIX — начале XX века.

В нескольких десятках километрах от Каменца располагается национальный парк Беловежская пуща, где стоит задержаться подольше. Кроме того, что просто приятно погулять по первобытному лесу, здесь можно сходить в гости к Деду Морозу и Снегурочке, посмотреть на диких животных, посетить музей природы или народного быта, покататься на велосипеде или лыжах по одному из специальных маршрутов.

В деревне Волчин Каменецкого района сохранился костел, построенный по образу базилики Санта Мария Маджоре в Риме. Этот Троицкий костел был создан в 1733 году. В его подземелье когда-то был захоронен последний король Польши Станислав Август Понятовский, позже его останки перевезли в Варшаву. Сейчас храм реставрируется.

Пружанский район: замок и «палацык»

В поселке Ружаны Пружанского района находятся руины замка канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги, который он возвел здесь в 1602 году. Комплекс был выполнен в стилях барокко и классицизм. В стенах дворца хранились документы и казна ВКЛ. Сапега принимал в нем важных политических деятелей того времени. После войн XX века дворец сильно пострадал. От него остались руины главного и восточного корпусов, въездные ворота и флигели. В боковом флигеле сегодня организован музей с предметами, принадлежавшими известному роду, и элементами интерьера дворца.

В самом районном центре располагается памятник неоренессанса середины XIX века — усадьба шляхтича Швыковского. Сейчас это музей-усадьба «Пружанскі палацык».

Имение было построено по проекту архитектора из Италии Франциско Мария Ланци. Реконструкторы постарались сохранить интерьер того века. В оформлении используются аутентичные предметы. В фонде музея находится больше шести тысяч экспонатов.

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