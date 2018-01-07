В Казани временно закрыты для движения улицы Магистральная, Яшь Кыч и Турбинная

До 2 февраля в Казани закрыта проезжая часть ул. Магистральная (от дома № 48/1 до дома № 4, корп.1). Кроме того, полностью закрыта проезжая часть улиц Яшь Кыч и Турбинная (возле пересечения с ул. Магистральная).