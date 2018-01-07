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11:38 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани временно закрыты для движения улицы Магистральная, Яшь Кыч и Турбинная

Это связано с прокладкой инженерных сетей.

Источник: Город Казань.KZN.RU

До 2 февраля в Казани закрыта проезжая часть ул. Магистральная (от дома № 48/1 до дома № 4, корп.1). Кроме того, полностью закрыта проезжая часть улиц Яшь Кыч и Турбинная (возле пересечения с ул. Магистральная).

Закрытие связано с прокладкой инженерных сетей, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Автомобилистам нужно быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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