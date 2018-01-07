Митрополит Владимир поздравил верующих с Рождеством Христовым

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир поздравил верующих с Рождеством. Первоиерарх провел праздничную службу в кафедральном соборе в центре Кишинева.

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«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет (Ис. 9, 1−2; Мф. 4, 16). Процитировав слова святого пророка Исайи о свете, воссиявшем сидящим в стране и тени смертной, обращаюсь ко всем с пастырским словом о славном празднике Рождества по плоти Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, в котором буду говорить вам аналогиями о Вифлеемской пещере и Евхаристической Чаше», — сказано в праздничном послании митрополита.

Как отметил первоиерарх, «в Вифлеемской пещере родился по плоти Господь наш Иисус Христос, Сын Отца Небесного, Свет от Света, пришедший в этот мир для просвещения Ветхого Израиля и всех народов. Чаша же — потому что сей Свет воссиял, и Он присно пребывает в Евхаристической Чаше, из которой мы причащаемся Святых Даров каждый раз за совершаемой в Церкви Божественной литургией. В Чаше мы обретаем того, кто сошел из вышней славы Бога и родился по плоти в пещере, даруя земле мир и людям благоволение».

«Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14,6) говорит нам Спаситель в святом Евангелии. Чтобы стать причастниками этой Жизни, нам надлежит следовать по Его пути в Евангельской Истине, — сказал митрополит.

Он добавил, что «однако в нашем современном мире исполнить это не всегда легко, ведь сам Господь говорит нам, что “в мире будете иметь скорбь” (Ин. 16, 33), потому как “люди возлюбили более тьму, нежели свет” (Ин. 3, 19)».

«И потом не нужно забывать об искусителе, этом древнем враге рода человеческого, который ищет погубить как можно больше людей, делая их жизненный путь как можно уже, дабы, по возможности, и те немногие верные не наследовали “жизнь с избытком” (Ин. 10,10) в Царствие Небесном», — отметил митрополит.

Глава молдавской церкви призывал православных христиан, проживающих как на территории нашей страны, так и за ее пределами, прилагать все усилия для сохранения «святой Православной веры».