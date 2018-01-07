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7 января, источник: Комсомольская правда

В храмах Ростовской области встретили Рождество свыше 40 тысяч человек

Полиция сообщает, что все прошло спокойно.

Источник: ГУ МВД по Ростовской области

Православные празднуют Рождество. В мероприятиях, которые прошли на донской земле, приняли участие свыше 40 тысяч человек. Рождественские богослужения состоялись в 275 храмах, соборах и церквях, расположенных в городах и селах Ростовской области. Как сообщают правоохранительные органы, крупных происшествий не допущено.

— В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в период задействованы сотрудники полиции и службы войск национальной гвардии, представители казачьих и народных дружин, а также сотрудники частных охранных организаций, — поясняют в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в 135 храмах и соборах, расположенных на территории 81 населенного пункта Ростовской области, проходят утренние богослужения.

Напомним, в донской столице всю ночь работал общественный транспорт, а накануне возле главной елки Ростова прошел большой праздник, посвященный Рождеству.

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