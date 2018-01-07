Скоморохи и сказочные герои поздравят казанцев с новогодними праздниками
Получасовое развлекательное шоу на ул. Баумана проведет Казанский театр юного зрителя.
Получасовое развлекательное шоу на ул. Баумана проведет Казанский театр юного зрителя.
8 января Казанский театр юного зрителя поздравит жителей и гостей города на улице Баумана с новогодними праздниками.
Прохожих ждут развлечения: подвижные игры со скоморохами и сказочными героями, фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой, розыгрыш призов от Казанского ТЮЗа и партнеров театра.
Мероприятие состоится 8 января с 12.00 до 12.30 на ул. Баумана, 58а, сообщается на сайте Минкульта РТ.
Добавим, что со 2 по 8 января паровозик «ТЮЗ» каждый день останавливается прямо в центре Казани и заряжает жителей и гостей города праздничным настроением.