Скоморохи и сказочные герои поздравят казанцев с новогодними праздниками

Источник: РИА "Новости"

8 января Казанский театр юного зрителя поздравит жителей и гостей города на улице Баумана с новогодними праздниками.

Прохожих ждут развлечения: подвижные игры со скоморохами и сказочными героями, фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой, розыгрыш призов от Казанского ТЮЗа и партнеров театра.

Мероприятие состоится 8 января с 12.00 до 12.30 на ул. Баумана, 58а, сообщается на сайте Минкульта РТ.