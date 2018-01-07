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11:45 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Скоморохи и сказочные герои поздравят казанцев с новогодними праздниками

Получасовое развлекательное шоу на ул. Баумана проведет Казанский театр юного зрителя.

Источник: РИА "Новости"

8 января Казанский театр юного зрителя поздравит жителей и гостей города на улице Баумана с новогодними праздниками.

Прохожих ждут развлечения: подвижные игры со скоморохами и сказочными героями, фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой, розыгрыш призов от Казанского ТЮЗа и партнеров театра.

Мероприятие состоится 8 января с 12.00 до 12.30 на ул. Баумана, 58а, сообщается на сайте Минкульта РТ.

Добавим, что со 2 по 8 января паровозик «ТЮЗ» каждый день останавливается прямо в центре Казани и заряжает жителей и гостей города праздничным настроением.

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