Большие и ужасные: где в Молдове на Рождество появляются кукеры

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik, Дарья Чернега. По поверьям, кукеры — это мифические существа, которые отгоняют злых духов. Их внешний вид пугает своей свирепостью не только нечисть, но и тех, кто видит таких ряженых впервые.

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Кукеры надевают на головы массивные маски, сделанные из шкуры и рогов животных. Этот атрибут обязательно украшают колокольчики, которые помогают отгонять все плохое, что скапливается за целый год.

«Считается, что в каждом доме, где появляются кукеры, не будет злых духов целый год. Чем страшнее маска, тем больше они боятся», — рассказал корреспонденту Sputnik «кукер» Михаил Попов.

Древний обряд пришел в Молдову из Болгарии. По словам мастера по изготовлению кукерских масок Ивана Боримечкова, письменные свидетельства о существовании кукеров в Бессарабии восходят к XIX веку.

Однако в Молдове балканские верования смешались с местной традицией. Кукерские шествия в Тараклии и те, что исполняют в Болгарии, имеют различные сценарии. В них присутствуют элементы разных театральных жанров — от драмы до комедии. Бессарабские болгары внесли в рождественскую постановку козу, которую также почитают в молдавских селах.

«Это животное — символ плодородия. Считается, что даже тонкий волос козы, упавший в Рождество во дворе, станет оберегом на целый год», — рассказал Иван Боримечков.

В одной из постановок, которую исполняют болгарские ряженые, козе становится плохо, и она падает замертво. Кукеры отгоняют от нее демонов, ворожеи над ней колдуют, а доктор лечит. После таких усилий коза оживает и рождает потомство.