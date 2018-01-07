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11:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Глава Воронежской митрополии поздравил горожан с Рождеством

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий поздравил православных жителей города с Рождеством. Рождественское послание опубликовали на сайте Воронежской епархии в воскресенье, 7 января.

Источник: пресс-центр правительства Воронежской области

— Молитвенно желаю вам, чтобы среди земных забот и скорбей Богомладенец Христос утешил вас и даровал свой благословенный мир, здравие, радость и спасение, — обратился к воронежцам митрополит.

Митрополит поздравил верующих с праздником и отметил, что за многолетнюю историю России, в которой были международные и междоусобные войны, «милость Божия, заступничество Богоматери и подвиг святых новомучеников и исповедников Церкви не допустили гибели государства Российского».

В Рождественскую ночь во всех храмах области прошли праздничные богослужения. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев вместе с несколькими сотнями воронежцев принял участие в богослужении в Благовещенском кафедральном соборе, которое возглавил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

Как сообщил пресс-центр облправительства, в ходе праздничного богослужения благочинный Архиерейского церковного округа протоиерей Роман Вылуск обратился к присутствующим с Рождественским посланием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верующим Русской Православной Церкви. Владыка Сергий также поздравил всех с Рождеством Христовым и пожелал мира, любви и радости.

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