В Ташкенте свыше ста малообеспеченных семей получили бытовую технику

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Федерация профсоюзов Узбекистана провела благотворительную акцию в Мирабадском районе Ташкента.

Как сообщает ИА «Жахон», активисты передали 111 малообеспеченным семьям необходимую для повседневной жизни бытовую технику, в частности, стиральные машины, газовые плиты, пылесосы и мини-печи.

Кроме того, в настоящее время проводится ремонт в квартирах 110 нуждающихся граждан. Также ведется работа по обеспечению жильем 22 узбекистанцев.