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7 января, источник: "Российская газета"

В зоопарке Новосибирска пумы впервые за пять лет стали родителями

В семействе пум в новосибирском зоопарке пополнение. Потомство появилось у 10-летней Миланы и 14-летнего самца Гудзона.

На днях один из маленьких котят впервые вышел из домика. Голубоглазый и пятнистый зверек сразу покорил посетителей зоопарка.

— Самка Милана родила в конце ноября, — рассказала заведующая отделом хищных животных Роза Соловьева. — Как все кошки, первые недели она скрывала малышей, редко выходила из укрытия. Наши пумы круглогодично живут на улице, у них хорошо утепленный домик, куда так просто не заглянешь. Мы не стали их тревожить, и потому точно еще не знаем, сколько у Миланы детенышей. Пока мы видели одного. Маленьких пуму нас не было уже пять лет. Мы соскучились по ним.

Как сообщили «РГ» в Новосибирском зоопарке, обычно в помете у пум от 1 до 6 детенышей. Сколько котят родилось у Миланы и Гудзона, биологи зоопарка узнают уже в ближайшее время.

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