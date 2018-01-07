Дорожники ограничат движение на четырех трассах Ленобласти в Рождество

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:
— км 32 — 55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформации покрытия;.
— км 133 — 179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, валка аварийных деревьев.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:
— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.
А-181 «Выборг -Светогорск»:
— км 5−6 ограничение скорости движения в сторону Светогорска с 10:00 до 18:00, ремонт сопряжения.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 0−83 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, обслуживание а/дороги;.
— км 18−19 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 14:00, ремонт СБО;.
— км 21−25 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;.
— км 28 развязка (в сторону Керро) ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, устранение снежного вала у СБО.