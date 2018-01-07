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13:28 (мск), источник: Sputnik.md

Названа сумма самой крупной взятки 2017 года в Молдове

Итоги 2017 года, или коррупция по-крупному: стала известна сумма самой большой взятки ушедшего года в Молдове.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Ушедший 2017 год выдался богатым на обыски и задержания, которые проводил Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы. Среди тех, кто попал под пристальное внимание правоохранительных органов республики — министр, вице-министры, сотрудники различных госведомств, городских администраций, а также вице-мэры и даже мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

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Sputnik выяснил размер самой крупной взятки ушедшего года. Как пояснили в антикоррупционном центре, речь идет о случае с вымогательства 380 тысяч долларов.

В конце декабря, сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и НАЦ задержали двух жителей Кишинева, которые подозреваются в попытке вымогательства 380 тысяч долларов у предпринимателя с целью подкупа чиновников.

Следствие полагает, что на основании ранее достигнутых договоренностей и под предлогом дальнейшего подкупа чиновников они, как посредники, обещали устроить земельную сделку в столичном пригороде Кодру. Для этого они попросили у бизнесмена указанную сумму.

Они утверждали, что с их помощью смогут повлиять на решения чиновников мэрии города Кодру, министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности (прим.ред. — сейчас это министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды), а также Госпредприятия «Cadastru». Ответственные лица должны были помочь в приватизации ряда земельных участков.

Открыто уголовное дело. Согласно действующему законодательству, если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 7 лет лишения свободы или штраф до 300 тысяч леев.

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