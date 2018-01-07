Дональд Трамп считает себя «стабильно гениальным»

Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до топовой звезды на телевидении и президента США (с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не просто умен, а гениален, стабильно гениален!

По мнению главы Белого дома, оппоненты власти спровоцировали у 40-го президента США Рональда Рейгана болезнь Альцгеймера, от которой он страдал в конце жизни. «Теперь, когда спустя год активного разбирательства было доказано, что российский сговор был полным обманом американской общественности, демократы и их подпевалы, ведущие лживые СМИ, достали старое руководство по Рональду Рейгану и стали кричать о психической устойчивости и интеллекте», — заявил господин Трамп.

5 января стало известно, что адвокаты Дональда Трампа хотят помешать выходу в продажу книги журналиста Майкла Вулффа, которая была написана по воспоминаниям бывшего советника главы государства Стивена Бэннона. В своих воспоминаниях Стивен Бэннон рассказывает о «предательстве» — встрече сына Дональда Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой — и обсуждении возможной отмены «акта Магнитского». Сам Дональд Трамп после публикации фрагментов книги заявил, что у его бывшего советника не было в Белом доме никакого влияния.