МЧС предупредило о гололедице и заморозках в Московском регионе
Москва. 7 января. INTERFAX.RU — В Москве и Подмосковье ожидаются сильная гололедица, ветер с порывами до 20 м/с и заморозки, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
Москва. 7 января. INTERFAX.RU — В Москве и Подмосковье ожидаются сильная гололедица, ветер с порывами до 20 м/с и заморозки, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 7 января до 02:00 8 января в Москве и Московской области начиная с
Непогода сохранится в течение понедельника.