МЧС предупредило о гололедице и заморозках в Московском регионе

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 7 января до 02:00 8 января в Москве и Московской области начиная с северо-западных районов ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег), местами налипание мокрого снега, переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, на дорогах сильная гололедица», — рассказали в МЧС.