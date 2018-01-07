Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
В Великобритании ожидают рождения седьмого правнука королевы
Как сложились судьбы кумиров советских женщин
Альбина Джанабаева надела необычный наряд
Латышский след Неизвестные подробности расследования убийства царской семьи
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Пенсии с 1 января 2018 года: кому и на сколько повысят
Мутко получил новую должность в Петербурге
Джек Барски: Дональд Трамп не может конкурировать с Путиным
США готовят для России «войну-наказание» — эксперт
Альбина Джанабаева надела необычный наряд
Ольга Бузова примерила блестящее мини-платье
Берлин заявил об опасной войне в Донбассе: не подведём украинцев
СМИ: журналисты удивлены ответам эстонцев о Путине
В Грозном стрелявшие в воздух мужчины случайно убили девочку
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
16Рождество по григорианскому календарю
11:50 (мск), источник: Интерфакс

МЧС предупредило о гололедице и заморозках в Московском регионе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU — В Москве и Подмосковье ожидаются сильная гололедица, ветер с порывами до 20 м/с и заморозки, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -12° 51% 776 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Агентство «Москва»

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 7 января до 02:00 8 января в Москве и Московской области начиная с северо-западных районов ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег), местами налипание мокрого снега, переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, на дорогах сильная гололедица», — рассказали в МЧС.

Непогода сохранится в течение понедельника.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Развитие ядерной программы КНДР признали провалом спецслужб США
Абэ объяснил, зачем оснащать истребители крылатыми ракетами
Патриарх Кирилл отметил опасность перехода на безналичный расчет
СМИ сообщили об аресте бывшего президента Ирана
При столкновении судов у берегов Китая погибли 32 человека
Евросоюз собрался засудить Россию из-за свинины
В Папуа — Новой Гвинее эвакуировали остров
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Агуэро и Гюндоган — два гения субботы. Вот доказательства В 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разобрался с «Бернли»
Авто
Когда поставят автомат и другие вопросы президенту Группы ГАЗ (лучшее за 2017) Когда на грузовиках марки ГАЗ появится коробка-автомат? Ждать ли возрождения «Волги»? И можно ли сделать машину только из российских деталей? На эти и другие вопросы ответил президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Возвращение Камбербэтча и не только: 18 новых сериалов 2018-го Камбербэтч — плейбой, Хью Грант — политик-гей, Джулия Робертс — сотрудница секретной службы, а Джона Хилл — маньяк. Эти и многие другие актерские перевоплощения вы увидите в новых сериалах 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Российские топ-модели, которые покорили иностранцев Рассказываем про Ирину Шейк и других звезд, успешно завоевавших не только международные подиумы, но и заграничных мужчин.
Дети
Кристина Асмус трогательно поздравила дочку с днем рождения Актриса не стала сдерживать эмоций.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь