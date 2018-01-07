Соцсети: ночью небо над Татарстаном озарила необычная вспышка

Минувшей ночью небо над Набережными Челнами, Альметьевском, Агрызом, Нижнекамском и Заинском озарила необычная яркая вспышка. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях. Сообщается, что через несколько минут прошла сильная вибрация по земле.

— Все небо озарило голубым ярким светом от одного края горизонта до противоположного, потом через минуту вибрация по земле прошла. Что это? Метеорит рядом упал?, — пишут очевидцы в соцсетях.