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12:01 (мск), источник: Prokazan.ru

Соцсети: ночью небо над Татарстаном озарила необычная вспышка

Некоторые очевидцы ощутили вибрацию земли.

Минувшей ночью небо над Набережными Челнами, Альметьевском, Агрызом, Нижнекамском и Заинском озарила необычная яркая вспышка. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях. Сообщается, что через несколько минут прошла сильная вибрация по земле.

— Все небо озарило голубым ярким светом от одного края горизонта до противоположного, потом через минуту вибрация по земле прошла. Что это? Метеорит рядом упал?, — пишут очевидцы в соцсетях.

Напомним, похожий случай произошел в феврале 2017 года в Казани. Яркая, голубовато-розовая вспышка озарила небо над Казанью.

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