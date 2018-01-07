Соцсети: ночью небо над Татарстаном озарила необычная вспышка
Некоторые очевидцы ощутили вибрацию земли.
Некоторые очевидцы ощутили вибрацию земли.
Минувшей ночью небо над Набережными Челнами, Альметьевском, Агрызом, Нижнекамском и Заинском озарила необычная яркая вспышка. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях. Сообщается, что через несколько минут прошла сильная вибрация по земле.
— Все небо озарило голубым ярким светом от одного края горизонта до противоположного, потом через минуту вибрация по земле прошла. Что это? Метеорит рядом упал?, — пишут очевидцы в соцсетях.
Напомним, похожий случай произошел в феврале 2017 года в Казани. Яркая,