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13:35 (мск), источник: Вести.Ru

Жену Аршавина сняли с рейса за дебош в самолете

Супруга футболиста Андрея Аршавина задержала рейс Москва — Алма-Ата почти на два часа. Как сообщают СМИ, инцидент произошел на взлете в аэропорту Шереметьево. Алисе Казьминой понадобилось поменять ребенку подгузник во время руления самолета.

На просьбы бортпроводников ненадолго отложить гигиенические процедуры, вернуться на свое место и пристегнуть ремень безопасности, молодая мать не реагировала, а продолжала ходить по салону. Командир экипажа принял решение прекратить полет и вызвать полицию. Казьмину сняли с рейса, но задерживать не стали, ограничились воспитательной беседой. В Алма-Ату она отправилась уже другим рейсом.

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