Жену Аршавина сняли с рейса за дебош в самолете

На просьбы бортпроводников ненадолго отложить гигиенические процедуры, вернуться на свое место и пристегнуть ремень безопасности, молодая мать не реагировала, а продолжала ходить по салону. Командир экипажа принял решение прекратить полет и вызвать полицию. Казьмину сняли с рейса, но задерживать не стали, ограничились воспитательной беседой. В Алма-Ату она отправилась уже другим рейсом.