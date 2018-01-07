Жители Москвы и Санкт-Петербурга в новом году могут остаться почти без новых крупных ТЦ
Сектора торговой недвижимости Москвы и
Сектора торговой недвижимости Москвы и
Прошедший 2017 год можно назвать годом тишины для рынка торговой недвижимости. Прирост торговых площадей в столице, по оценкам CBRE, составил лишь 223 тыс. кв. м., что на 47% ниже уровня 2016 года. Таким образом, динамика ввода оказалась самой слабой последние 10 лет.
При этом львиную долю ввода обеспечил всего один объект. В третьем квартале был запущен крупный
В такой ситуации оказался в частности
Вместо ввода новых громких крупных проектов девелоперы предпочитают фокусироваться на строительстве небольших районных ТЦ площадью до 25 тыс кв. м. По прогнозам Cushman&Wakefield, подобная пропорция сохранится и в следующем году — на рынок ежегодно будет выходить по одному крупному объекту и целому ряду небольших.
Эксперты связывают такую тенденцию не столько с проблемами в экономике, сколько с естественным развитием самого рынка.
«Если бы не сложности в экономике, то отрасль пришла бы к текущему состоянию на
Как ожидается, крупнейшими объектами, ввод которых запланирован на 2018 год, станут ТЦ «Острой Мечты» и ТЦ «Каширская плаза». Их площадь составит 105 тыс. кв. м. и 72 тыс. кв. м. соответственно.
В целом, по прогнозам CBRE, динамика предложения немного ускорится, и за год на столичный рынок будет выведено 297 тыс. кв. м. новых торговых площадей. Ускорение предложения связано с тем, что на рынок будут выводиться комплексы, срок сдачи которых был скорректирован
Впрочем, снижение темпов ввода новых объектов в 2017 году принесло для рынка и лечебный эффект и позволило избежать обвала арендных ставок. Благодаря этому даже немного снизилась и доля вакантных площадей. По оценкам CBRE, доля незаполненных площадей в столичных ТЦ уменьшилась до 10%.
«Уровень вакансии на рынке пока в целом высок. Впрочем, в каждом административном округе есть проекты с удачной локацией и сильным составом арендаторов, в которых заполняемость близка к 100%. В 2018 году тренд на снижение вакансии продолжится, показатель уменьшится до 9%», — прогнозирует директор отдела торговых помещений CBRE в Москве Марина Малахатько.
Что касается арендных ставок, то они остаются примерно неизменными уже второй год. По оценкам JLL, на протяжении 2016−2017 годов, максимальная ставка аренды для помещений площадью 100 кв. м на первом этаже торговой галереи сохраняется на уровне 195 тыс. руб. за кв. м в год, средняя в торговой галерее — 74 тыс. руб. за кв. м в год.
Роста ставок эксперты и не ожидают в следующем году. На такой шаг могут пойти лишь некоторые флагманские объекты, которые стабильно пользуются высоким спросом у арендаторов, и даже в условиях растущей конкуренции могут позволить себе выбирать, с какими клиентами они будут продолжать сотрудничество.
Большинство ТЦ ждет ужесточение конкуренции за арендаторов
В таких условиях арендодатели все чаще вместо пересмотра ставок соглашаются на изменение механики их расчета. Вместо фиксированной платы они все чаще соглашаются привязать ставку к проценту оборота клиента. Фактически арендаторы стали делить с арендодателями свои риски.
Кроме того, чтобы ТЦ вынуждены все активнее бороться за привлечение покупательского трафика. Для этого многие арендаторы стали целенаправленно заниматься работой по созданию позитивных впечатлений от покупок и провели частичный редизайн. Также торговые комплексы все активнее работают с развлекательной составляющей и охотно привлекают к себе небольшие рестораны с оригинальными концепциями. Такие арендаторы привлекают хороший трафик, в том числе, для магазинов одежды и других арендаторов. Эта тенденция, вероятно, будет продолжена и в следующем году.