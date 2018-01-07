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13:10 (мск), источник: Sputnik.by

Микульчик: какие блюда должны быть на рождественском столе белорусов

Шеф-повар, эксперт белорусской кухни, историк кулинарии Елена Микульчик рассказала радио Sputnik Беларусь о том, какие традиционные блюда белорусам стоит приготовить в качестве рождественского угощения.

Источник: Sputnik.by

Рождественский стол белорусов очень символичен — начиная от количества блюд (а их должно быть 12 по количеству месяцев в году и по числу апостолов) и заканчивая украшением застолья и значением каждого из приготовленных кушаний, отмечает шеф-повар Елена Микульчик.

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«Обязательно на стол клали немножко соломы — это символ яслей, где родился Иисус. И обязательно зажигали свечку и следили, чтобы она горела весь вечер, это символ Вифлеемской звезды», — рассказывает Микульчик.

Первым блюдом, с которого начинали застолье, была кутья, которую готовили из зерновых —пшеницы, перловки и позже из риса с добавлением меда и мака.

«Каждый ингредиент кутьи имел свое значение, например, зерно — это символ бесконечности. Когда люди кушают кутью, они приобщаются к бесконечности и немножко становятся бессмертными», — говорит шеф-повар.

Кроме того, во время рождественской трапезы на кутье гадали. В горшочек с кутьей клали монетку, и первым должен был начать трапезу глава семьи. Он зачерпывал кашу ложкой, и если в нее попадалась монетка, новый год обещал быть денежным и прибыльным.

Фрагмент беседы с шеф-поваром, экспертом белорусской кухни, историком кулинарии Еленой Микульчик слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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