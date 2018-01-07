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12:52 (мск), источник: БЕЛТА

До минус 7 и гололедица ожидаются 8 января в Беларуси

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-востоку республики пройдет небольшой кратковременный снег. Утром местами прогнозируется слабый туман. По северу на отдельных участках дорог — гололедица.

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7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До минус 7 градусов и гололедица ожидается в Беларуси 8 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-востоку республики пройдет небольшой кратковременный снег.

Утром местами прогнозируется слабый туман. По северу на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер северо-западный умеренный, по северу страны порывистый.

В дневные часы в отдельных районах Витебской области прогнозируется усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха ночью и утром понизится до минус 1−7 градусов, во второй половине дня она составит от минус 2 до плюс 2 градусов.

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