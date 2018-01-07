До минус 7 и гололедица ожидаются 8 января в Беларуси

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До минус 7 градусов и гололедица ожидается в Беларуси 8 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-востоку республики пройдет небольшой кратковременный снег.

Утром местами прогнозируется слабый туман. По северу на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер северо-западный умеренный, по северу страны порывистый.