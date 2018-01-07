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13:00 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: главное событие 2017 года — преодоление негативных тенденций в экономике

Глава государства заверил, что постарается сделать все для того, чтобы на белорусской земле люди жили хорошо и чтобы гости страны чувствовали, что белорусы — крепкие люди, которые живут неплохо и готовы любого гостя с благодарностью принимать.

Источник: AP 2017

7 января, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Главным событием 2017 года в Беларуси стало преодоление негативных тенденций в экономике. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Свято-Духова кафедрального собора, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Мы прожили очень сложный год. Я не буду вдаваться в подробности, уже много говорил и в конце года, и в своем новогоднем обращении. Но главное всеобщее событие этого года — что нам, как мы и мечтали год назад (я в том числе, стоя здесь, говорил об этом), удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике, и это немедленно повлияло на все наше общество.

Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной. Особенность нынешнего момента в том, что у нас все для этого есть. И мы обязательно должны вместе с вами сделать этот шаг, на эту ступенечку подняться. И тогда у нас через год будет о чем говорить, и у нас совершенно иное будет настроение, — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства заверил, что постарается сделать все для того, чтобы на белорусской земле люди жили хорошо и чтобы гости страны чувствовали, что белорусы — крепкие люди, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы живем надеждами на будущее, и я уверен, что эти надежды в предстоящем году сбудутся, — резюмировал Президент.

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