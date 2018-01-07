В Башкирии ухудшение погоды, объявлено предупреждение МЧС

Источник: Башинформ

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ, завтра по республике днем местами ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости в снеге, метели 500 м и менее, порывы ветра 15−20 м/с.

В связи с этим водителям рекомендуют по возможности не выезжать на автотранспорте, технически не подготовленном к движению по снежному накату и гололеду, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима. Прежде чем выехать на трассу, лучше убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

Пешеходам советуют быть осторожными при переходе через автотрассы, подготовить малоскользящую обувь, пожилым людям лучше всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипамию.