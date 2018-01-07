Кузбассовец обманул полицейских, чтобы вернуть неудачно обменянное авто
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за заведомо ложный донос.
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за заведомо ложный донос.
Жителю Киселевска грозит наказание за заведомо ложный донос: 31-летний мужчина заявил в полицию об угоне авто, которого на самом деле не было, рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Мужчина сообщил полицейским, что у него угнали автомобиль Toyota Lite Ace. Однако, как выяснили правоохранители, несколько месяцев назад он сам обменял свою иномарку на другую машину. Но процесс переоформления документов затянулся, а затем выяснилось, что новый владелец успел обменять Toyota на еще один автомобиль. Мужчина испугался, что его могут обмануть, и заявил об угоне, рассчитывая таким образом вернуть машину.
Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.