Кузбассовец обманул полицейских, чтобы вернуть неудачно обменянное авто

Жителю Киселевска грозит наказание за заведомо ложный донос: 31-летний мужчина заявил в полицию об угоне авто, которого на самом деле не было, рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мужчина сообщил полицейским, что у него угнали автомобиль Toyota Lite Ace. Однако, как выяснили правоохранители, несколько месяцев назад он сам обменял свою иномарку на другую машину. Но процесс переоформления документов затянулся, а затем выяснилось, что новый владелец успел обменять Toyota на еще один автомобиль. Мужчина испугался, что его могут обмануть, и заявил об угоне, рассчитывая таким образом вернуть машину.