Американец пожаловался на себя в полицию за пьяное вождение

Инцидент произошел в канун Нового года. Некий Майкл позвонил в экстренные службы с сообщением о том, что ведет машину в пьяном состоянии. Диспетчер начала уговаривать его прижаться к обочине и заглушить двигатель. Какое-то время мужчина сомневался, стоит ли останавливать автомобиль, и повторял: «Ну я не знаю», но затем все же прекратил движение.

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Так и не вспомнивший свою фамилию Майкл решительно отказался от помощи парамедиков, зато заявил, что ему нужно в полицейский участок. Где он припарковал автомобиль, на протяжении разговора так и оставалось загадкой, потому что мужчина вначале сообщил, что остановился у обочины, однако затем обмолвился, что оставил машину прямо посередине трассы.

Повторное требование припарковаться у обочины обидело мужчину, и он потребовал не указывать ему, что нужно делать. Уточняющие вопросы диспетчера, очевидно, его утомили, поэтому он пожелал собеседнице спокойной ночи.