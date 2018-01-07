Рождественские спортивные игры собрали более 500 волгоградцев

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгограда, в рамках игр работает 13 интерактивных площадок, поучаствовать в которых пришли более 500 человек.

Любители экзотического зимнего футбола проявляют свои способности в точности удара мячом по надувным конусам и фигурам. На другой площадке волгоградцы пробуют себя в новом для города виде спорта — «метлоболе»: участники команд один за другим преодолевают на время небольшое расстояние верхом на метле, передавая друг другу очередь перемещаться по дистанции. Самые сильные участвуют в перетягивании каната. Вне зачетной программы для любителей спорта разыгрывают гигантский твистер.