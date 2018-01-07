Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Названа опасность дневного сна
3-летняя дочь Навки учится наносить макияж
Очевидец рассказал про новую трагедию с автобусом в Москве
Пользователи Сети обвинили Стефанию Маликову в безвкусице
Падение «Промсвязьбанка» В чем подозревают руководство финансового учреждения?
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
СМИ: Поставленные США Украине «Джавелины» не доедут до Донбасса
Экс-сотрудник КГБ поведал СМИ о большой силе РФ
СМИ: у 55-летней Деми Мур роман с 25-летним певцом
Британку оскорбила «сексистская» шапка дочери
Берлин заявил об опасной войне в Донбассе: не подведём украинцев
СМИ: журналисты удивлены ответам эстонцев о Путине
В Грозном стрелявшие в воздух мужчины случайно убили девочку
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
7 января, источник: Комсомольская правда

Рождественские спортивные игры собрали более 500 волгоградцев

Соревнования проходят в парковой зоне Центральной набережной.

В Волгограде проходят первые городские Рождественские спортивные игры.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгограда, в рамках игр работает 13 интерактивных площадок, поучаствовать в которых пришли более 500 человек.

Любители экзотического зимнего футбола проявляют свои способности в точности удара мячом по надувным конусам и фигурам. На другой площадке волгоградцы пробуют себя в новом для города виде спорта — «метлоболе»: участники команд один за другим преодолевают на время небольшое расстояние верхом на метле, передавая друг другу очередь перемещаться по дистанции. Самые сильные участвуют в перетягивании каната. Вне зачетной программы для любителей спорта разыгрывают гигантский твистер.

Одновременно с работой интерактивных площадок на эстраде возле фонтана «Искусство» гостей развлекают своими выступлениями творческие коллективы города. Изюминкой концерта стало шоу барабанщиков. В рамках мероприятия с волгоградцами проводят музыкальный интерактив на более чем 60 инструментах.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Элджей отказался петь «Розовое вино» на закрытии LiveFesta
Полная американская безнадега для оставшихся индейцев
Хейли: лидеры мира не отрываясь следят за твитами Трампа
Лидер «Национального фронта» призвала к переменам в партии
Конгрессмен назвал Трампа ущербным человеком за травлю Клинтон
Адвокат опроверг информацию о задержании экс-президента Ирана
ЦРУ: Россия «десятилетиями вмешивается» в выборы в США
Число жертв урагана «Элеанор» во Франции продолжает расти
Состояние актера Олега Табакова снова ухудшилось
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Туманные перспективы. Швеция взяла золотой билет, Россия – нет Мужская эстафета в Оберхофе едва не сорвалась из-за тумана. В «молоке» лучше всех стреляли шведы, а Россия вновь не добралась до медалей
Авто
КАМАЗ накрыло «Тайфуном»: тест супергрузовика (лучшее за 2017) Еще вчера «Тайфун-К» был засекречен. Его показывали на парадах и выставках, но за руль посторонних не пускали. Для нас сделали исключение
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Возвращение Камбербэтча и не только: 18 новых сериалов 2018-го Камбербэтч — плейбой, Хью Грант — политик-гей, Джулия Робертс — сотрудница секретной службы, а Джона Хилл — маньяк. Эти и многие другие актерские перевоплощения вы увидите в новых сериалах 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Не повезло: худшие платья в истории «Золотого глобуса» Накануне 75-й премии «Золотой глобус» пересматриваем все нелепые платья звезд, о которых вспоминают (не лучшими словами) даже сейчас.
Дети
Как звезды с детьми отмечают Рождество Некоторые из знаменитостей улетели на отдых в теплые страны, многие встретили праздник дома, вместе с семьей, а кто-то отправились в храм на церковную службу.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь