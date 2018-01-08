В Воронеже на водохранилище Дед Морозы устроили шоу на гидроциклах — видео

Ролики необычной праздничной акции были опубликованы в воскресенье, 7 января, в паблике «Типичный Воронеж». Само шоу состоялось еще несколько дней назад, 2 января, на водохранилище в районе Адмиралтейской набережной. Шестеро воронежцев, воспользовавшись погодой, спустили на воду свои гидроциклы, и, переодевшись в костюмы Дедов Морозов, устроили весьма эффектное и необычное представление, поздравляя горожан с Новым годом и Рождеством. Десятки воронежцев, гулявшие в это время на набережной, восторженно приветствовали весельчаков.

Таким образом «водная группа» Дед Морозов не только подарила горожанам радостные и приятные эмоции, но и открыла водный сезон, который в этом году наступил аж в декабре благодаря аномально теплой погоде.