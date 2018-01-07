Табакова снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Источник: РИА "Новости"

«Медики отмечают понижение артериального давления Табакова. В связи с этим нормальный уровень давления поддерживается с помощью лекарств. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.

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6 января заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников сообщил, что состояние Табакова улучшилось, однако из больницы его выписывать пока не будут.