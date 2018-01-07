Духовой оркестр Пограничной полиции выступил на столичной Рождественской ярмарке

«Для меня особая честь на Рождество радовать людей прекрасными молдавскими мелодиями. В нашей программе и народная музыка, и танго, и вальсы, и марши», сказал дирижер Андрей Флоря.



Слушатели встречали каждую мелодию бурнами аплодисментами.



«Замечательно, очень здорово, ребята — молодцы. Не ожидала, что в такой теплый день здесь соберется столько народа; думала, большинство поедет к родителям. Но смотрите, сколько пришло тех, кому нравится хорошая музыка».



«Очень здорово, понравилось. Приятно, что в Рождество. И погода теплая».



«Прекрасный день, будто весенний. 50 лет живем в Кишиневе, а такой красоты не видели».



Организаторы отблагодарили музыкантов калачами и сладостями.