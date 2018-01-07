Предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Нижегородской области на 8 января
Нижний Новгород. 7 января.
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Нижний Новгород. 7 января.
Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в течение суток 8 января местами по региону и в самом Нижнем Новгороде ожидаются усиления западного ветра до скорости 15 м/с.
Согласно информации, в этой связи синоптики объявили предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи.