Предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Нижегородской области на 8 января

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в течение суток 8 января местами по региону и в самом Нижнем Новгороде ожидаются усиления западного ветра до скорости 15 м/с.