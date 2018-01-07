Теплицы в каждой школе построят в Мангистауской области
В Мангистауской области в этом году в рамках программы «Рухани жаңғыру» запустят новый проект «Зеленая школа — зеленый дом», передает телеканал «Хабар 24».
В Мангистауской области в этом году в рамках программы «Рухани жаңғыру» запустят новый проект «Зеленая школа — зеленый дом», передает телеканал «Хабар 24».
Кроме озеленения территории учебных заведений и приучения детей к труду, проект предусматривает открытие
Теплицы построят силами предпринимателей. В прошлом году в 10 учебных заведениях области этот проект запустили в качестве пилотного. На данный момент, благодаря таким теплицам, дети получают практические знания по экологии и биологии, ставят опыты. А полученный урожай отдают нуждающимся семьям.
«В каждой из 134 государственных школ области, вне зависимости от того, в городе они расположены или в районе, будут построены теплицы. Мы надеемся на помощь бизнесменов, которые выразят желание помочь учебным заведениям. Этот проект планируется реализовать в течение трех лет», — говорит и.о. руководителя управления образования Мангистауской области Нурлыбек Койжанов.