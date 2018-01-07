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7 января, источник: Newtimes.kz

Теплицы в каждой школе построят в Мангистауской области

В Мангистауской области в этом году в рамках программы «Рухани жаңғыру» запустят новый проект «Зеленая школа — зеленый дом», передает телеканал «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

Кроме озеленения территории учебных заведений и приучения детей к труду, проект предусматривает открытие научно-практических центров для школьников и разработку новых технологий капельного орошения, а также утилизации использованной воды. Более того, разработчики планируют привлечь инвестиции в школы за счет реализации продукции тепличных хозяйств.

Теплицы построят силами предпринимателей. В прошлом году в 10 учебных заведениях области этот проект запустили в качестве пилотного. На данный момент, благодаря таким теплицам, дети получают практические знания по экологии и биологии, ставят опыты. А полученный урожай отдают нуждающимся семьям.

«В каждой из 134 государственных школ области, вне зависимости от того, в городе они расположены или в районе, будут построены теплицы. Мы надеемся на помощь бизнесменов, которые выразят желание помочь учебным заведениям. Этот проект планируется реализовать в течение трех лет», — говорит и.о. руководителя управления образования Мангистауской области Нурлыбек Койжанов.

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