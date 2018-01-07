Теплицы в каждой школе построят в Мангистауской области

Источник: Newtimes.kz

Кроме озеленения территории учебных заведений и приучения детей к труду, проект предусматривает открытие научно-практических центров для школьников и разработку новых технологий капельного орошения, а также утилизации использованной воды. Более того, разработчики планируют привлечь инвестиции в школы за счет реализации продукции тепличных хозяйств.

Теплицы построят силами предпринимателей. В прошлом году в 10 учебных заведениях области этот проект запустили в качестве пилотного. На данный момент, благодаря таким теплицам, дети получают практические знания по экологии и биологии, ставят опыты. А полученный урожай отдают нуждающимся семьям.