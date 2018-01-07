Посетители ВДНХ смогут бесплатно покататься на тюбинговой горке
Сейчас комплекс посещают больше пяти тысяч человек в день.
Сейчас комплекс посещают больше пяти тысяч человек в день.
С 10 января горожане и гости столицы с 10:00 до 16:00 смогут бесплатно покататься на тюбинговой горке на ВДНХ. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей официальной странице в социальной сети «В контакте».
Комплекс тюбинговых горок «Ракета» открылся на ВДНХ в конце прошлого года. Горки расположены на площади Промышленности, вокруг макета
Комплекс состоит из двух склонов, большого и малого, расходящихся по площади. Высота стартовой площадки большого склона — 20 метров, малого — 12. Длина большого спуска — 180 метров, малого — 120. На стартовые площадки тюбинги доставляются с помощью бугельного подъемника.
При проектировании и строительстве комплекса применяли самые современные технологии. Кроме того, он всепогодный, поэтому может работать и в сильные морозы, и в оттепели. Планируется, что в этом сезоне парк будет открыт до 18 февраля.