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7 января, источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Посетители ВДНХ смогут бесплатно покататься на тюбинговой горке

Сейчас комплекс посещают больше пяти тысяч человек в день.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 10 января горожане и гости столицы с 10:00 до 16:00 смогут бесплатно покататься на тюбинговой горке на ВДНХ. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей официальной странице в социальной сети «В контакте».

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Комплекс тюбинговых горок «Ракета» открылся на ВДНХ в конце прошлого года. Горки расположены на площади Промышленности, вокруг макета ракеты-носителя «Восток-1», перед павильоном «Космос».

Комплекс состоит из двух склонов, большого и малого, расходящихся по площади. Высота стартовой площадки большого склона — 20 метров, малого — 12. Длина большого спуска — 180 метров, малого — 120. На стартовые площадки тюбинги доставляются с помощью бугельного подъемника.

При проектировании и строительстве комплекса применяли самые современные технологии. Кроме того, он всепогодный, поэтому может работать и в сильные морозы, и в оттепели. Планируется, что в этом сезоне парк будет открыт до 18 февраля.

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