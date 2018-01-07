В Тирасполе появится новый храм
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва совершил чин освящения креста и памятного камня на месте возведения будущего храма во имя блаженной Матроны Московской.
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва совершил чин освящения креста и памятного камня на месте возведения будущего храма во имя блаженной Матроны Московской.
ТИРАСПОЛЬ, 7 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе появится новый храм во имя блаженной Матроны Московской. Архиепископ Савва совершил освящение креста и памятного камня на месте возведения будущего храма, сообщили в
«Ранее была достигнута договоренность между Правящим Архиереем и главой администрации города Тирасполь и города Днестровск Олегом Довгополом о намеченной под строительство церкви территории вблизи ТЦ “Тридцатый” по улице Милева», — отметили в епархии.
По окончании памятного мероприятия архиепископ Савва напомнил, что блаженная Матрона является для многих приднестровцев особо почитаемой святой.
«Поэтому возведение храма в ее честь станет исполнением чаяний народа Божиего», — заметил он.
Владыка Савва выразил надежду на то, что в ближайшее время начнутся работы по закладке фундамента и передал в дар общине будущего храма икону святой блаженной Матроны Московской.