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7 января, источник: Sputnik.md

В Тирасполе появится новый храм

Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва совершил чин освящения креста и памятного камня на месте возведения будущего храма во имя блаженной Матроны Московской.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 7 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе появится новый храм во имя блаженной Матроны Московской. Архиепископ Савва совершил освящение креста и памятного камня на месте возведения будущего храма, сообщили в Тираспольско-Дубоссарской епархии.

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«Ранее была достигнута договоренность между Правящим Архиереем и главой администрации города Тирасполь и города Днестровск Олегом Довгополом о намеченной под строительство церкви территории вблизи ТЦ “Тридцатый” по улице Милева», — отметили в епархии.

По окончании памятного мероприятия архиепископ Савва напомнил, что блаженная Матрона является для многих приднестровцев особо почитаемой святой.

«Поэтому возведение храма в ее честь станет исполнением чаяний народа Божиего», — заметил он.

Владыка Савва выразил надежду на то, что в ближайшее время начнутся работы по закладке фундамента и передал в дар общине будущего храма икону святой блаженной Матроны Московской.

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