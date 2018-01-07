Сбежавший из тюрьмы «Тегель» в Берлине сам вернулся обратно

Ранее издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что заключенный берлинской тюрьмы «Тегель» сбежал, продолжив череду побегов из исправительных учреждений немецкой столицы. Осужденный за убийство отбывал срок с правом покидать тюрьму на время рабочего дня. В первый же день, когда ему было дозволено отправиться на работу без сопровождения, заключенный позвонил в тюрьму и сообщил, что не собирается возвращаться.

«Заключенный вчера не вернулся из отгула — сегодня в 14.00 (16.00 мск) он добровольно пришел назад в тюрьму «Тегель», — сообщает Брукс в Twitter. По мнению чиновника, самовольная отлучка заключенного не является побегом.