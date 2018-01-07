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7 января, источник: Sputnik.by

Система поступления в вузы изменится в Беларуси в 2019 году

В текущем году больших изменений в централизованном тестировании ожидать не следует, говорят в РИКЗ.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Вступительная кампания пройдет по новой методике в Беларуси в 2019 году, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно критически высказывался о сложности и принципах централизованного тестирования (ЦТ) — необходимого этапа для поступления в белорусские вузы. Сейчас специалисты продолжают работать над совершенствованием системы в целом.

«Готовятся новые тесты, пересматриваются старые — которые в резерве, в фонде. Передо мной стоит задача, чтобы система надежно работала и в будущем», — сообщил Миксюк.

По словам главы РИКЗ, сейчас работает специальная группа — эксперты изучают вопрос соответствия заданий ЦТ школьной программе и учебникам.

«Если говорить о новой методике, то такая задача поставлена с учетом того, что все больше возникает потребность именно в оценке знаний. В 2019-м вступительная кампания должна пройти по новой методике. Мы собираемся найти золотую середину — чтобы и ранжировались абитуриенты, и оценивались их знания», — отметил руководитель РИКЗ.

В 2018-м в структуре и правилах проведения ЦТ изменения ждать не следует, пообещал руководитель института. Вместе с тем, уже с февраля любой желающий сможет бесплатно на сайте РИКЗ пройти пробное тестирование по любому из 15 предметов.

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