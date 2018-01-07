Невский пожалел об упущенной возможности «дать в морду» Вайнштейну

Источник: РИА Новости

По словам Невского, если бы он знал, что продюсер домогался актрис, он бы «набил ему чертову рожу». «Жаль, что я не могу лично наказать его», — добавил актер.

Интервью состоялось накануне церемонии «Золотой глобус». Невский отметил, что придет на мероприятие в черном костюме в знак поддержки актрис, пострадавших от действий продюсера. Ранее издание писало, что многие артисты заявили о намерении изменить вечерний наряд в связи со скандалом.

Невского также спросили о том, как он относится к антироссийской риторике американских СМИ. Актер отметил, что в попытках выставить Москву в негативном свете нет ничего нового: во многих голливудских боевиках задача главного героя — ликвидировать «злых» русских.