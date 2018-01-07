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7 января, источник: Kazinform

Димаш Кудайберген прервал мировое турне и вернулся домой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Известный исполнитель Димаш Кудайберген вернулся после сольного концерта в китайском городе Фучжоу домой, в Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Молодой певец прервал свое мировое турне и взял краткосрочный отдых, о чем он сообщил в Инстаграм.

«Я вернулся в Казахстан. Свои выходные проведу рядом с родителями и в студии. Увидимся на турне, Dears», — написал Димаш Кудайберген, обращаясь к своим поклонникам.

Кроме того, певец разместил отрывок видео со своего концерта в Китае, где его бурно приветствуют фанаты. Димаш Кудайберген в ходе выступления спрыгнул со сцены к своим поклонникам, но охрана в целях безопасности не позволила приблизиться к бурно реагировавшей толпе людей, пришедших на концерт казахстанца.

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Ранее, грандиозный сольный концерт Димаша Кудайбергена прошел в китайском городе Чанша. В рамках турне казахстанский исполнитель дал интервью Центральному телевидению Китая CCTV.com.

Также сообщалось, что Новый 2018 год Димаш встретит в Китае.

Как сообщалось ранее, казахстанский певец Димаш Кудайберген занял второе место в финале китайского международного конкурса Singer 2017. Участие в этом конкурсе принесло признание таланта певца за рубежом.

На состоявшемся летом 2017 года в Пекине фестивале новых песен Азии (2017 Fresh Asia music Festival) он стал победителем в номинации «Лучшая зарубежная творческая личность года». Ранее Димаш становился обладателем номинаций: «Самый узнаваемый певец Азии», «Самый популярный певец на международном уровне», «Самый лучший певец года» и «Самый узнаваемый зарубежный певец».

Отметим, исполненные Димашем на разных этапах конкурса Singer, проходившем в Китае, песни «Қоңыр күз», «Uptown Funk», «Adagio» мен «SOS d’unterrien en détresse», «Ұмытылмас күн», «All By Myself» және «Дайдидау» были включены в рейтинг «Новые песни Азии» (Freshasia music).

Первый сольный шоу концерт Димаша Кудайбергена в Казахстане «Бастау» состоялся 27 июня 2017 года. На этот вечер пришли 30 тысяч поклонников таланта исполнителя из Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья. Большинство иностранных гостей составили граждане России и КНР.

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