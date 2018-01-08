Американка порвала с калькулятором и хочет выйти замуж за тетрис

Хассан предпочитает, чтобы ее называли Фрактал Тетрис Хуракан. Она рассказывает, что ее отношения с игрой завязались в 2016 году, и с тех пор она до 12 часов в сутки играет в аркаду на различных сайтах, смартфоне и на приставке. Фрактал демонстрирует свою преданность избраннику, нося ожерелье с бусами в виде соответствующих фигур.