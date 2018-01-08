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13:22 (мск), источник: ЕАН

МЧС ведет массовую проверку бизнеса в Свердловской области

Свердловские спасатели ведут повальные проверки складов и производственных помещений малого и среднего бизнеса.

Источник: РИА "Новости"

Причиной этого стал крупный пожар на обувной фабрике в Новосибирской области, который унёс жизни десяти человек. Контролирующее ведомство называет это «дополнительными профилактическими мероприятиями». Как заявили в ГУ МЧС, за последние дни новогодних каникул нспекторы пожарного надзора посетили уже более сотни объектов бизнеса.

«Главная цель осмотров — напомнить о мерах пожарной безопасности и проинструктировать работников, как вести себя в условиях чрезвычайной ситуации. Особое внимание уделено содержанию территории и помещений, в том числе эвакуационных путей, систем оповещения о пожаре, а также правилам применения огнетушителей», — заявили в службе.

Всего сотрудники госпожнадзора до 9 января планируют провести предупредительную работу и посетить в регионе 288 объектов.

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