Что стало с первым звуковым фильмом Молдовы
Первый звуковой фильм нашей страны — какой он: посмотрите фрагменты дебюта Молдовы и молдавского народа в кинематографе.
Первый звуковой фильм нашей страны — какой он: посмотрите фрагменты дебюта Молдовы и молдавского народа в кинематографе.
КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Первый молдавский звуковой фильм был снят в 1938 году Киевской киностудией. Эта
Съемки фильма проходили в расположенном на левом берегу Днестра селе Подойма (известно с 1729 года), Каменского района Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики.
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Ленту сняли наш земляк, будущий известный писатель, участник Великой Отечественной войны, соратник Сидора Ковпака — Петр Вершигора, — тогда он только окончил режиссерский факультет ВГИКа, — и режиссер Григорий Гричер.
В картине отражена жизнь МАССР. Фильм был снят на Киевской киностудии по сценарию, написанному Петром Вершигорой в сотрудничестве с Андреем Мартыновым.
В киноленте снялись Домникa Дариенко, Кирилл Штирбу, Константин Константинов, Екатеринa Казимировa, Трифан Грузин и другие. Многие из этих артистов позже прославились в советском кинематографе.
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Трифан Грузин — народный артист Молдовы, был одним из самых востребованных театральных актеров в молдавском кино. Он стал сниматься на студии «Молдова-фильм» в первый же год ее основания в 1957 году, сразу же сыграв центральную роль колхозного бондаря Врэбиуцэ в фильме по сценарию Иона Друцэ «Не на своем месте». Специфику игры на экране он освоил быстрее других театральных актеров, благодаря своему умению адаптироваться к новому искусству. Кинокамеру он просто не замечал, а ведь на первых порах объектив съемочного аппарата гипнотизировал начинающего актера и выбивал его из привычной к сцене ситуации.
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Кирилл Штирбу окончил Одесское театральное училище в 1937 году и поступил в труппу Молдавского
Домника Дариенко служила в Драматическом театре имени А. С. Пушкина. Исполнила более 100 ролей в театре и кино. В 1957 году была удостоена звания народной артистки МССР, а в 1974-м — народной артистки СССР. Домника Дариенко — кавалер ордена Республики. Покинула сцену в 1989 году, в возрасте 70 лет, но никогда не расставалась с театральным миром. В 1999—2004 годах актриса была председателем Лиги ветеранов сцены РМ и заботилась о своих коллегах — престарелых артистах.
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Екатерина Казимирова — народная артистка Молдавской ССР, супруга Константина Константинова. В 1939 году окончила Одесское театральное училище и поступила на сцену Молдавского
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