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10:52 (мск), источник: Sputnik.md

Что стало с первым звуковым фильмом Молдовы

Первый звуковой фильм нашей страны — какой он: посмотрите фрагменты дебюта Молдовы и молдавского народа в кинематографе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Первый молдавский звуковой фильм был снят в 1938 году Киевской киностудией. Эта художественно-документальная лента называется «Советская Молдавия».

Съемки фильма проходили в расположенном на левом берегу Днестра селе Подойма (известно с 1729 года), Каменского района Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики.

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Ленту сняли наш земляк, будущий известный писатель, участник Великой Отечественной войны, соратник Сидора Ковпака — Петр Вершигора, — тогда он только окончил режиссерский факультет ВГИКа, — и режиссер Григорий Гричер.

В картине отражена жизнь МАССР. Фильм был снят на Киевской киностудии по сценарию, написанному Петром Вершигорой в сотрудничестве с Андреем Мартыновым.
В киноленте снялись Домникa Дариенко, Кирилл Штирбу, Константин Константинов, Екатеринa Казимировa, Трифан Грузин и другие. Многие из этих артистов позже прославились в советском кинематографе.

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Трифан Грузин — народный артист Молдовы, был одним из самых востребованных театральных актеров в молдавском кино. Он стал сниматься на студии «Молдова-фильм» в первый же год ее основания в 1957 году, сразу же сыграв центральную роль колхозного бондаря Врэбиуцэ в фильме по сценарию Иона Друцэ «Не на своем месте». Специфику игры на экране он освоил быстрее других театральных актеров, благодаря своему умению адаптироваться к новому искусству. Кинокамеру он просто не замечал, а ведь на первых порах объектив съемочного аппарата гипнотизировал начинающего актера и выбивал его из привычной к сцене ситуации.

Константин Константинов свою артистическую деятельность начал в Тираспольском музыкально-драматическом театре, где создал целую галерею образов. В годы Великой Отечественной войны работал в ансамбле молдавской песни и танца «Дойна», потом в труппе объединенного русско-молдавского театра, эвакуированного в Туркменистан. С 1944 года выступал на сцене Музыкально-драматического театра им. А. С. Пушкина (ныне Национальный театр имени Михая Эминеску). В 1953 году Константинову было присвоено звание народного артиста МССР. В театре он сыграл около 100 ролей — как драматических, так и комедийных. Константин Константинов сыграл также порядка 50 ролей на экране — как главных, так и эпизодических.

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Кирилл Штирбу окончил Одесское театральное училище в 1937 году и поступил в труппу Молдавского музыкально-драматического театра Тирасполя. С 1940 года — актер Молдавского музыкально-драматического театра им. А. С. Пушкина. Выступал в роли Ленина в спектаклях театра. Дублировал актера Бориса Щукина, исполнявшего роль Ленина в фильмах о Ленина. Был депутатом Верховного совета МССР трех созывов. В 1960 году получил звание народного артиста СССР.

Домника Дариенко служила в Драматическом театре имени А. С. Пушкина. Исполнила более 100 ролей в театре и кино. В 1957 году была удостоена звания народной артистки МССР, а в 1974-м — народной артистки СССР. Домника Дариенко — кавалер ордена Республики. Покинула сцену в 1989 году, в возрасте 70 лет, но никогда не расставалась с театральным миром. В 1999—2004 годах актриса была председателем Лиги ветеранов сцены РМ и заботилась о своих коллегах — престарелых артистах.

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Екатерина Казимирова — народная артистка Молдавской ССР, супруга Константина Константинова. В 1939 году окончила Одесское театральное училище и поступила на сцену Молдавского музыкально-драматического театра имени А. С. Пушкина в Кишинёве. Ее дебют в кино состоялся на киностудии имени Горького в 1955 году в фильме «Ляна». Затем последовало множество в основном эпизодических ролей в фильмах «Последний гайдук», «Красная метель», «Где ты, любовь?» и других. Была депутатом Верховного совета МССР.

Предлагаем вашему вниманию фрагменты фильма «Советская Молдавия».

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