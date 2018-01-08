Синоптики предупредили о сильном похолодании в Пермском крае

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в ГИС центре ПГНИУ, в ближайшие дни над Европейской территорией России и Уралом произойдет изменение атмосферной циркуляции. С ноября и до сих пор (с небольшими перерывами) погоду в Западной Сибири и на Урале определял мощный высотно-теплый антициклон. Сейчас он разрушается, и ему на смену в начале второй декады января придет антициклон, сформированный над Скандинавией.

В результате в восточной части Европейской России и на Урале произойдет первое с начала зимы арктическое вторжение с существенным понижением температуры. При этом похолодание не будет резким. Температура начнет снижаться 11 января. Сначала на севере, а затем и на юге края будет до −13… −18. Пик похолодания ожидается 13 января с минимальной температурой −25…−30.