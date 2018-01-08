Рабочая неделя на Кубани начнется с дождей

Источник: Югополис

До конца дня 8 января, по сообщению Краснодарского краевого гидрометцентра, на Кубани местами прогнозируется дождь, отдельных пунктах туман. Температура воздуха днем 5−10 градусов тепла, местами до 13. На Черноморском побережье днем местами дождь. Температура воздуха ночью 4−9, днем 9−14 градусов выше ноля. В Краснодаре днем временами небольшой дождь. В низинах и у водоемов туман. Температура воздуха в дневные часы повысится до 8−10 градусов со знаком плюс.

Рабочая неделя начнется с дождей. Прогнозируются осадки (9 января — сильные) в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега. Начнет усиливаться ветер. Температура воздуха ночью 9 января −1…+4, при прояснении до −3…−5, 10 января 0…-5, при прояснении до −8…−10; днем 9 января 2−7 градусов тепла, 10-го −2…+3. На Черноморском побережье осадки, преимущественно в виде дождя, 9 января в отдельных пунктах сильный дождь. Температура воздуха ночью 9 января +1…+6, 10 января −2…+3; днем 4−9 градусов тепла.

В Краснодаре, по прогнозу Гисметео, 9 января утром и днем — дождь. Температура воздуха начнет снижаться: от +7 градусов в утренние часы до -2 к вечеру. 10 января осадки в краевом центре прекратятся, но заметно похолодает: до -4 градусов ночью и +3 днем.