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11:50 (мск), источник: Югополис

Рабочая неделя на Кубани начнется с дождей

Температура воздуха начнет резко снижаться.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -6° 45% 768 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Югополис

До конца дня 8 января, по сообщению Краснодарского краевого гидрометцентра, на Кубани местами прогнозируется дождь, отдельных пунктах туман. Температура воздуха днем 5−10 градусов тепла, местами до 13. На Черноморском побережье днем местами дождь. Температура воздуха ночью 4−9, днем 9−14 градусов выше ноля. В Краснодаре днем временами небольшой дождь. В низинах и у водоемов туман. Температура воздуха в дневные часы повысится до 8−10 градусов со знаком плюс.

Рабочая неделя начнется с дождей. Прогнозируются осадки (9 января — сильные) в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега. Начнет усиливаться ветер. Температура воздуха ночью 9 января −1…+4, при прояснении до −3…−5, 10 января 0…-5, при прояснении до −8…−10; днем 9 января 2−7 градусов тепла, 10-го −2…+3. На Черноморском побережье осадки, преимущественно в виде дождя, 9 января в отдельных пунктах сильный дождь. Температура воздуха ночью 9 января +1…+6, 10 января −2…+3; днем 4−9 градусов тепла.

В Краснодаре, по прогнозу Гисметео, 9 января утром и днем — дождь. Температура воздуха начнет снижаться: от +7 градусов в утренние часы до -2 к вечеру. 10 января осадки в краевом центре прекратятся, но заметно похолодает: до -4 градусов ночью и +3 днем.

В дальнейшем похолодание продолжится, и к середине месяца ожидаются снег и морозы.

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