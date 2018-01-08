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12:17 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

УГАТУ и УГНТУ вошли в мировой рейтинг лучших университетов

Два уфимских вуза вошли в международный рейтинг лучших университетов мира за 2017 год. По версии агентства Round University Ranking (RUR) участниками рейтинга стали 763 вуза, 67 из которых являются российскими, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Источник: администрация Уфы

Башкирия представлена сразу двумя университетами — УГАТУ (657 место в общем списке и 34 — среди российских) и УГНТУ (746 и 60 соответственно).

— Наиболее высокие позиции российские вузы заняли в рейтинге по техническим наукам — в него вошло 37 высших учебных заведений (УГАТУ разместился на 442 строчке в мире и на 22 среди российских вузов), — сообщает администрация.

Международный рейтинг RUR является уникальным глобальным рейтингом университетов российского происхождения. Вузы оценивают по 20 параметрам, среди которых качество преподавания и исследований, уровень интернационализации и финансовой устойчивости.

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