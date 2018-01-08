УГАТУ и УГНТУ вошли в мировой рейтинг лучших университетов

Башкирия представлена сразу двумя университетами — УГАТУ (657 место в общем списке и 34 — среди российских) и УГНТУ (746 и 60 соответственно).

— Наиболее высокие позиции российские вузы заняли в рейтинге по техническим наукам — в него вошло 37 высших учебных заведений (УГАТУ разместился на 442 строчке в мире и на 22 среди российских вузов), — сообщает администрация.