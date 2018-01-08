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10:19 (мск), источник: Вести - Воронеж

Мороз и солнце вернутся в Воронежскую область на рабочей неделе

Первые трудовые будни 2018 года порадуют жителей региона погодой.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -6° 45% 768 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: AP 2017

Мороз и солнце вернутся в Воронежскую область на первой рабочей неделе 2018 года, сообщается на сайте регионального гидрометцентра. Однако для настоящей зимы по-прежнему будет не хватать снега.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 8 января, днём до 0 градусов и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Без осадков.

Во вторник, 9 января, ночью -4 градуса, днём -2, по-прежнему солнечно и сухо. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В среду, 10 января, ночью -5, днём -2 градуса. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3−8 м/с.

В четверг, 11 января, погоду будет аналогичной предыдущему дню, только ветер немного усилится — до 4−9 м/с.

В пятницу, 12 января, ночью -4, днём -2 градуса. Солнечно, без осадков, ветер сохранит скорость и направление — северо-западный, 4−9 м/с.

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