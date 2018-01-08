Мороз и солнце вернутся в Воронежскую область на рабочей неделе
Первые трудовые будни 2018 года порадуют жителей региона погодой.
Первые трудовые будни 2018 года порадуют жителей региона погодой.
Мороз и солнце вернутся в Воронежскую область на первой рабочей неделе 2018 года, сообщается на сайте регионального гидрометцентра. Однако для настоящей зимы
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 8 января, днём до 0 градусов и преимущественно солнечно. Ветер
Во вторник, 9 января, ночью -4 градуса, днём -2,
В среду, 10 января, ночью -5, днём -2 градуса. Переменная облачность, без осадков, ветер
В четверг, 11 января, погоду будет аналогичной предыдущему дню, только ветер немного усилится — до 4−9 м/с.
В пятницу, 12 января, ночью -4, днём -2 градуса. Солнечно, без осадков, ветер сохранит скорость и направление —