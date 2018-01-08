Мороз и солнце вернутся в Воронежскую область на рабочей неделе

Источник: AP 2017

Мороз и солнце вернутся в Воронежскую область на первой рабочей неделе 2018 года, сообщается на сайте регионального гидрометцентра. Однако для настоящей зимы по-прежнему будет не хватать снега.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 8 января, днём до 0 градусов и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Без осадков.

Во вторник, 9 января, ночью -4 градуса, днём -2, по-прежнему солнечно и сухо. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В среду, 10 января, ночью -5, днём -2 градуса. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3−8 м/с.

В четверг, 11 января, погоду будет аналогичной предыдущему дню, только ветер немного усилится — до 4−9 м/с.