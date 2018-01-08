Башкирию накрыла метель

По прогнозу, сегодня в регионе ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы. На трассах возможно ухудшение видимости до 500 метров и менее. Скорость ветра может достигать 20-ти метров в секунду. В этой связи МЧС рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте, не подготовленному к движению по снежному накату и гололедице. А также соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Соблюдать осторожность советуют и пешеходам.