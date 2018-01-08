Умер президент Федерации баскетбола Петербурга

Источник: fbp.ru

В Северной столице не стало президента местной Федерации баскетбола и советника губернатора Алексея Бурчика. Алексей Петрович скончался в одной из больниц города на Неве на 65 году жизни.

— Федерация баскетбола Санкт-Петербурга с прискорбием сообщает, что утром 7 января 2018 года после продолжительной болезни на 65 году жизни скончался президент ФБП Алексей Петрович Бурчик, — говорится в сообщении на официальном сайте организации. — Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким.

Напомним, в июне 2017 года Алексея Бурчика сбила машина. ДТП произошло у дома 16 по Миллионной улице — недалеко от здания городского спорткомитета. Президента баскетбольной Федерации, впавшего в глубокую кому, госпитализировали с переломом основания черепа. Увы, в себя Алексей Петрович так и не пришел…