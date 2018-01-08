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10:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Умер президент Федерации баскетбола Петербурга

В июне прошлого года Алексея Бурчика сбила машина.

Источник: fbp.ru

В Северной столице не стало президента местной Федерации баскетбола и советника губернатора Алексея Бурчика. Алексей Петрович скончался в одной из больниц города на Неве на 65 году жизни.

— Федерация баскетбола Санкт-Петербурга с прискорбием сообщает, что утром 7 января 2018 года после продолжительной болезни на 65 году жизни скончался президент ФБП Алексей Петрович Бурчик, — говорится в сообщении на официальном сайте организации. — Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким.

Напомним, в июне 2017 года Алексея Бурчика сбила машина. ДТП произошло у дома 16 по Миллионной улице — недалеко от здания городского спорткомитета. Президента баскетбольной Федерации, впавшего в глубокую кому, госпитализировали с переломом основания черепа. Увы, в себя Алексей Петрович так и не пришел…

Алексей Бурчик родился 7 февраля 1953 года в Ленинграде. Был капитаном команды «Светлана» и игроком «Балтийской звезды», позже стал тренером. В 2015 году возглавил федерацию баскетбола Петербурга.

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