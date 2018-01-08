Умер президент Федерации баскетбола Петербурга
В июне прошлого года Алексея Бурчика сбила машина.
В июне прошлого года Алексея Бурчика сбила машина.
В Северной столице не стало президента местной Федерации баскетбола и советника губернатора Алексея Бурчика. Алексей Петрович скончался в одной из больниц города на Неве на 65 году жизни.
— Федерация баскетбола
Напомним, в июне 2017 года Алексея Бурчика сбила машина. ДТП произошло у дома 16 по Миллионной улице — недалеко от здания городского спорткомитета. Президента баскетбольной Федерации, впавшего в глубокую кому, госпитализировали с переломом основания черепа. Увы, в себя Алексей Петрович так и не пришел…
Алексей Бурчик родился 7 февраля 1953 года в Ленинграде. Был капитаном команды «Светлана» и игроком «Балтийской звезды», позже стал тренером. В 2015 году возглавил федерацию баскетбола Петербурга.