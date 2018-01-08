Даша Март отметила день рождения в Минске
Белорусская модель Даша Март приехала в родной Минск и отметила здесь сразу два праздника.
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Белорусская модель Даша Март приехала в родной Минск и отметила здесь сразу два праздника.
«Прекрасно провела новогодние праздники в родном городе», — отметила она в Instagram.
Также она отметила на днях в белорусской столице и свой день рождения. Правда, кто и кому дарил подарки, не совсем понятно.