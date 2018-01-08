В Петербурге открыли дамбу, угроза наводнения миновала
В Петербурге нормализовалась погода, поэтому затворы дамбы полностью открыли 8 января. Угроза наводнения миновала.
В Петербурге нормализовалась погода, поэтому затворы дамбы полностью открыли 8 января. Угроза наводнения миновала.
Как сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений, затворы судопропускных и водопропускных сооружений открыты в 8 часов утра. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру возобновили.
Напомним, накануне в Петербурге дул сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду. К ночи в городе поднялась метель.