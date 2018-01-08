На пяти трассах Ленобласти пройдут дорожные работы 8 января
8 января на пяти федеральных трассах Ленинградской области производятся дорожные работы, в связи с чем с 8.00 до 20.00 будет ограничена скорость движения, об этом ivbg.ru сообщили в
8 января на пяти федеральных трассах Ленинградской области производятся дорожные работы, в связи с чем с 8.00 до 20.00 будет ограничена скорость движения, об этом ivbg.ru сообщили в
Р-23
км 32−55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно);.
км 133−168 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, валка аварийных деревьев.
Р-21 «Кола»
км 13 ограничение движения в сторону СПб с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт обочины.
М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:
км 602 ограничение скорости движения в сторону
А-181 «Скандинавия»
км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.
А-121 «Сортавала»
км 0−83 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, обслуживание а/дороги;.
км 25−21 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;.
км 27−28 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 14:00, ремонт СБО;.
км 27−28 ограничение скорости движения в оба направления, км 28 развязка (в сторону Керро), устранение снежного вала у СБО и шумозащитных элементов.