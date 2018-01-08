На пяти трассах Ленобласти пройдут дорожные работы 8 января

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

км 32−55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно);.

км 133−168 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, валка аварийных деревьев.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

км 13 ограничение движения в сторону СПб с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:

км 602 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт АБП;.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0−83 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, обслуживание а/дороги;.

км 25−21 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;.

км 27−28 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 14:00, ремонт СБО;.