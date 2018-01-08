Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Как звезды с детьми отмечают Рождество
«Здравствуй, Украина, прощай, Порошенко»: в РФ на слова Порошенко
Анджелина Джоли вышла на красную дорожку в «наряде учительницы»
Падение «Промсвязьбанка» В чем подозревают руководство финансового учреждения?
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СМИ: глава Крыма поведал о «беснующихся украинских нацистах»
Экс-сотрудник КГБ поведал СМИ о большой силе РФ
Джоли, Кидман и звезды надели черные платья на «Золотой глобус»
Брэд Питт стал гостем благотворительного гала-вечера
Глава МИД Пакистана в ответ Трампу: Пусть мир узнает правду
Берлин об опасной войне: не подведём украинцев
"Представилась майором ФСБ"- СМИ об авиаскандале с женой Аршавина
Врач и его друг погибли от отравления алкоголем
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
11:11 (мск), источник: ivbg.ru

На пяти трассах Ленобласти пройдут дорожные работы 8 января

8 января на пяти федеральных трассах Ленинградской области производятся дорожные работы, в связи с чем с 8.00 до 20.00 будет ограничена скорость движения, об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

км 32−55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно);.

км 133−168 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, валка аварийных деревьев.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

км 13 ограничение движения в сторону СПб с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:

км 602 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт АБП;.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0−83 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, обслуживание а/дороги;.

км 25−21 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;.

км 27−28 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 14:00, ремонт СБО;.

км 27−28 ограничение скорости движения в оба направления, км 28 развязка (в сторону Керро), устранение снежного вала у СБО и шумозащитных элементов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Виталий Петров – о тестировании BR1 и предстоящем сезоне гонок
Минэкономразвития опровергло информацию о планах РФ выйти из ВТО
Белый дом обнаружил «вмешательство России» в выборы в Мексике
СМИ рассказали о распорядке дня Дональда Трампа
ЦРУ: Россия «десятилетиями вмешивается» в выборы в США
В России запретили разводить костры и жечь траву около дорог
«Золотой глобус» получил фильм Мартина Макдонаха
Обращение Путина стало самым рейтинговым за новогоднюю теленочь
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Российский форвард «Питтсбурга» признан второй звездой дня в НХЛ Малкин набрал три очка (два гола + передача) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона»
Авто
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев (лучшее за 2017) 20 лет в строю, несколько войн и локальных конфликтов за плечами, а в финале геройской службы — забвение. Вспомним, что такое бронеавтомобиль БА-20
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Возвращение Камбербэтча и не только: 18 новых сериалов 2018-го Камбербэтч — плейбой, Хью Грант — политик-гей, Джулия Робертс — сотрудница секретной службы, а Джона Хилл — маньяк. Эти и многие другие актерские перевоплощения вы увидите в новых сериалах 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Анна Павлова, Айседора Дункан и еще 4 знаменитые жертвы моды Выражение «жертва моды» появилось после Великой французской революции. Так стали называть девушек, которые носили шифоновые платья на улице в прохладную погоду.
Дети
Наше детство против современного — 5:0 Многие из нас с удовольствием вспоминают собственное детство, но не считают возможным воспитывать детей так же, как это делали наши родители – времена другие. Они и правда другие, но в них ли дело? А может быть, – в нас самих?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь