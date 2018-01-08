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8 января, источник: Комсомольская правда

Три дома культуры откроются в селах Иркутской области в 2018 году

Клубы появятся в Аларском, Баяндаевском и Куйтунском районах.

Источник: пресс-служба Заксобрания Иркутской области

В этом году в трех отдаленных поселках Иркутской области появятся долгожданные клубы, где местные жители смогут проводить свободное время — смотреть фильмы, танцевать, петь, заниматься спортом. Деньги на строительство выделят из областной казны.

Так, в селе Андрюшино Куйтунского района достроят дом культуры, где откроются залы для занятий танцами и дискотек, костюмерные, библиотека и краеведческий музей. Вокруг клуба высадят аллею деревьев, благоустроят дороги для прогулок, а в будущем обустроят площадку с тренажерами.

— Также строится дом культуры в поселке Забитуй Аларского района, где его ждут уже 15 лет, — сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области. — В клубе будет сцена для выступлений и зрительный зал, спортзал и библиотека.

В деревне Люры Баяндаевского района в новом доме культуры будут проводиться дискотеки и киносеансы. Пока что местные жители собираются на танцы и другие мероприятия в местной школе.

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