Мэрия Уфы напоминает о необходимости сообщать об опасных участках наледи
В Уфе продолжается борьба с последствиями снегопада. Как сообщает мэрия города, при обнаружении опасного участка наледи, необходимо сразу сообщить в управляющую компанию.
В Уфе продолжается борьба с последствиями снегопада. Как сообщает мэрия города, при обнаружении опасного участка наледи, необходимо сразу сообщить в управляющую компанию.
Телефоны диспетчерских УЖХ районов Уфы
УЖХ Демского района 2812230, 293706;
Трест жилищного хозяйства Ленинского района 2935640, 2516860;
УЖХ Кировского района 2931100, 2563688;
УЖХ Советского района 2231242, 2238775;
УЖХ Октябрьского района 2927300, 2356695;
УЖХ Орджоникидзевского района 2269440, 2605267;
УЖХ Калининского района 2933511, 2386511;
Центральная диспетчерская МБУ УЖХ 2354800, 2359535.
При любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью, следует обращаться по единому номеру городской Службы спасения — 112.