Снегопады и гололедицу прогнозируют синоптики на Южном Урале 9 января
Ожидается, что в горных районах может выпасть от 6 до 12 мм снега в час.
Ожидается, что в горных районах может выпасть от 6 до 12 мм снега в час.
Ночью и утром 9 января 2018 года в горных районах Челябинской области прогнозируются сильный снег, метели, заносы, на дорогах местами возможна гололедица, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Предупреждение о возникновении неблагоприятных метеорологических явлений распространили синоптики.